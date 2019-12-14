ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 17:57
Goodman написав:
Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно. Но мой вопрос о был другом - через неделю заканчивается один за другим 3 "стандартных" в USD. Ставка в 3.75% не привлекает - т.к. есть где пополнить "столбы" повкуснее. Поэтому если "программа преимуществ" - это "просто реклама" - то я отсюда на выход.
Flamingo
Повідомлень: 3539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 727 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:04
Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 3203
З нами з: 23.11.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 388 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:28
Goodman написав: Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Чуток опоздали... Многие до лета будут здесь под 19%...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1925
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:38
Faceless написав:
Продукты онлайн, юзаю вовсю:)
Кстати, на днях проверил Велику Кишеню с их Pick&Go. Прошло по кошерному MCC (бакалейные продукты) с надписью LIQPay... но ГЕМОР, конечно, еще тот: искать и дотягиваться к стартовым QR-кодам в неподходящих, неудобных местах (как покемона дурак ловит), сканить каждый товар и искать налепки штрихов для яиц и прочего подобного, сканировать финишный QR-код, а потом еще и ждать чего-то с последующей кнопкой подтверждения (НАФИГА?!).
В общем, не уверен, что этот гемор стоит +2% (вместо лояльности 1% + Б5 2%).
Slx
Повідомлень: 344
З нами з: 23.07.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 гру, 2019 07:23
Goodman написав: Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Т.е. депозит был до 28.02.2020 в отделении и банк досрочно прекратил привлекать гривну под 17,5% уже 13.12.2019 ?
никому не верю
sens
Повідомлень: 11702
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 гру, 2019 07:54
Goodman написав:
не заморачивайтесь.
Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
все остальное ........... реклама............
А кто то пробовал его пополнять в Тас2ю? Лимиты есть?
egorek
Повідомлень: 188
З нами з: 16.12.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:06
sens написав: Goodman написав: Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Т.е. депозит был до 28.02.2020 в отделении и банк досрочно прекратил привлекать гривну под 17,5% уже 13.12.2019 ?
Изначально акцию планировали сделать не по 28, а по 15 февраля 2020 - это видно тут
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf
Но в прошлую пятницу - видимо под влиянием решения НБУ по ставке рефа - поменяли срок на акции на 13.12.2019 -
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_13.12.2019.pdf
И уже на следующий день разместили файлик со ставками без упоминания об акции
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_16.12.2019.pdf
Flamingo
Повідомлень: 3539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 727 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:42
Flamingo написав:
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Т.е. депозит был до 28.02.2020 в отделении и банк досрочно прекратил привлекать гривну под 17,5% уже 13.12.2019 ?[/quote]
Изначально акцию планировали сделать не по 28, а по 15 февраля 2020 - это видно тут
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf
Но в прошлую пятницу - видимо под влиянием решения НБУ по ставке рефа - поменяли срок на акции на 13.12.2019 -
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_13.12.2019.pdf
И уже на следующий день разместили файлик со ставками без упоминания об акции
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_16.12.2019.pdf
[/quote]
предположу что !!!
До вкладу застосовується Програма переваг – запитайте у менеджера.
или это касательно других продуктов , мне ехать забирать ВК , поэтому решил дважды не ездить в банк
никому не верю
sens
Повідомлень: 11702
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему