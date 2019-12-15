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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:52
Goodman написав: Flamingo написав:
Изначально акцию планировали сделать
Кстати, о птичках ..
%% по этому АХХкционному депо зашли 13-12-2019 в последний рабочий день перед 15-тым числом. ну прям праздник жизни они устроили.
вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
никому не верю
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