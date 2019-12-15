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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3094309530963097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:52

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Изначально акцию планировали сделать


Кстати, о птичках ..
%% по этому АХХкционному депо зашли 13-12-2019 в последний рабочий день перед 15-тым числом. ну прям праздник жизни они устроили.
вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:36

а тем временем по ощадному уже в ТАС2ю нарисовали 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 3094309530963097
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