вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:52
вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
никому не верю
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:36
а тем временем по ощадному уже в ТАС2ю нарисовали 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 16 гру, 2019 06:46
Re: ТАСКОМБАНК
в ТАС2ю :
депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ
Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 16 гру, 2019 07:19
ок,сегодня узнаю в "живую"
никому не верю
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