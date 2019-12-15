RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3094309530963097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:52

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Изначально акцию планировали сделать


Кстати, о птичках ..
%% по этому АХХкционному депо зашли 13-12-2019 в последний рабочий день перед 15-тым числом. ну прям праздник жизни они устроили.
вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:36

а тем временем по ощадному уже в ТАС2ю нарисовали 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 21.04.11
Подякував: 506 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:46

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??


в ТАС2ю :

депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ

Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3206
З нами з: 23.11.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 07:19

  Goodman написав:
  sens написав:Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??


в ТАС2ю :

депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ

Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.
ок,сегодня узнаю в "живую"
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:55

  Goodman написав:
  sens написав:Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??


в ТАС2ю :

депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ

Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.
в отделении вклад под 17,5% больше недоступен,в отделении похожих вкладов нету,выше ставки ,чем в отделении будет тас 24 и всего на 1%. Феерично.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:17

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:Феерично.


свято наближається
і ощаднік скоро буде менший
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6822
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

Ровно год назад заганяли в TAS2U с суперставкой 17,75% (на тот момент). И я так радовался, что открыли полностью дистанционный канал. А теперь загон ... в отделение(((. Шаг назад, как минимум!

P.S. Я имею в рукаве Прибыльные под 19%, но назад в отделение... ФУУ.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:30

Автопролонгация депозита

Сегодня автоматически пролонгировался депозит, оформленный онлайн, хотя при его открытии функция автопрологации была отключена. Самое интересное, что включилась она и по всем другим депозитам, которые были открыты (я еще мог бы предположить, что на каком то пимпу не выключил, но не на всех же).

Естественно, разорвать никакой возможности нет.

Я понимаю, что с текущими ставками особого желания продлевать здесь депозиты у клиентов мало, но так включать автопролонгацию со стороны банка - это как то нагло.

Хотелось бы верить, что проблема только у меня, но что то подсказывает, что вопрос системный.

Посмотрите по своим заначкам, вдруг не только мне с этим повезло.
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 57
З нами з: 01.07.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:44

  ANDRII_DNIPRO написав:Хотелось бы верить, что проблема только у меня, но что то подсказывает, что вопрос системный.
Посмотрите по своим заначкам, вдруг не только мне с этим повезло.

Уже писали об этом, так что вы не первый.
Maksi2
 
Повідомлень: 381
З нами з: 18.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:54

Maksi2 После тех сообщений поснимал лонгацию и думал, что пофиксили проблему. Но оказалось это не баг, а фича. :(
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 57
З нами з: 01.07.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3094309530963097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Stringer, V2, vollena71, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79638)
16.12.2019 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.