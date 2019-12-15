вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:52
вопрос открытый ? Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??
никому не верю
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:36
а тем временем по ощадному уже в ТАС2ю нарисовали 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 16 гру, 2019 06:46
Re: ТАСКОМБАНК
в ТАС2ю :
депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ
Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 16 гру, 2019 07:19
ок,сегодня узнаю в "живую"
никому не верю
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:55
в отделении вклад под 17,5% больше недоступен,в отделении похожих вкладов нету,выше ставки ,чем в отделении будет тас 24 и всего на 1%. Феерично.
никому не верю
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:17
Re: ТАСКОМБАНК
+50грн !
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:20
Re: ТАСКОМБАНК
Ровно год назад заганяли в TAS2U с суперставкой 17,75% (на тот момент). И я так радовался, что открыли полностью дистанционный канал. А теперь загон ... в отделение(((. Шаг назад, как минимум!
P.S. Я имею в рукаве Прибыльные под 19%, но назад в отделение... ФУУ.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:30
Автопролонгация депозита
Сегодня автоматически пролонгировался депозит, оформленный онлайн, хотя при его открытии функция автопрологации была отключена. Самое интересное, что включилась она и по всем другим депозитам, которые были открыты (я еще мог бы предположить, что на каком то пимпу не выключил, но не на всех же).
Естественно, разорвать никакой возможности нет.
Я понимаю, что с текущими ставками особого желания продлевать здесь депозиты у клиентов мало, но так включать автопролонгацию со стороны банка - это как то нагло.
Хотелось бы верить, что проблема только у меня, но что то подсказывает, что вопрос системный.
Посмотрите по своим заначкам, вдруг не только мне с этим повезло.
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:44
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:54
Maksi2 После тех сообщений поснимал лонгацию и думал, что пофиксили проблему. Но оказалось это не баг, а фича.
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