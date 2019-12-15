Додано: Пон 16 гру, 2019 12:20

Ровно год назад заганяли в TAS2U с суперставкой 17,75% (на тот момент). И я так радовался, что открыли полностью дистанционный канал. А теперь загон ... в отделение(((. Шаг назад, как минимум!



P.S. Я имею в рукаве Прибыльные под 19%, но назад в отделение... ФУУ.

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