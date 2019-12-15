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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3095309630973098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:23

  ANDRII_DNIPRO написав:Maksi2 После тех сообщений поснимал лонгацию и думал, что пофиксили проблему. Но оказалось это не баг, а фича. :(


Может наоборот повключали? )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:10

Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:17

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.

Зі Жлобуса чере поповнення депозиту (якщо у Вас не ПРОСТІР), з ПУМБи - налом через касу (швидко і безкоштовно) або через 3-й банк. Інші варіанти для ПУМБи або платні, або потрібно буде кілька днів зачекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:33

larnic В привате Пополнение карты ПУМБ за 1 грн ВНЕ ЗАВИСИМОМТИ ОТ СУММЫ.
Доходит на вторые сутки к обеду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:45

  Goodman написав:larnic В привате Пополнение карты ПУМБ за 1 грн ВНЕ ЗАВИСИМОМТИ ОТ СУММЫ.
Доходит на вторые сутки к обеду.


Спасибо,вариант-но это долго.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 224
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Подякував: 319 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:41

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.

подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:54

  Stringer написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.

подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно ;-)

Ну ПУМБа за это касание берет 0.5%, ну за сторонний р2р :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:25

Re: ТАСКОМБАНК+кешбек В5 та Пудра

Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:37

  maxprofit написав:Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?

Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:40

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?

Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (
В смысле 500? Уже не 620~?!
Размер имеет значение.
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