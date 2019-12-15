Может наоборот повключали? )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:23
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:10
Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:17
Зі Жлобуса чере поповнення депозиту (якщо у Вас не ПРОСТІР), з ПУМБи - налом через касу (швидко і безкоштовно) або через 3-й банк. Інші варіанти для ПУМБи або платні, або потрібно буде кілька днів зачекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:33
larnic В привате Пополнение карты ПУМБ за 1 грн ВНЕ ЗАВИСИМОМТИ ОТ СУММЫ.
Доходит на вторые сутки к обеду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:45
Спасибо,вариант-но это долго.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:41
подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:54
Ну ПУМБа за это касание берет 0.5%, ну за сторонний р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:25
Re: ТАСКОМБАНК+кешбек В5 та Пудра
Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:37
Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:40
Re: ТАСКОМБАНК
В смысле 500? Уже не 620~?!
Размер имеет значение.
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