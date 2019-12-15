RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3096309730983099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45

В смысле 625 чистыми, 777 хрямными
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29863
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:46

  clientage написав:
  Stringer написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.

подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно ;-)

Ну ПУМБа за это касание берет 0.5%, ну за сторонний р2р :(

Ну если по тарифам карты выход платный, то надо подвязывать и кидать с тех карт, по которым за это нет комиссии.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 321
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:09

  Hack-Stock написав:а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?

баланс и выплату ведут в грязных, т.е. в пределах 777 нуна там контролировать выплату.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29863
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3096309730983099
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, proftpd66, ramaz, Sanio і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.