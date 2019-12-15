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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45
В смысле 625 чистыми, 777 хрямными
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:46
clientage написав: Stringer написав: larnic написав:
Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии
завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.
подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно
Ну ПУМБа за это касание берет 0.5%, ну за сторонний р2р
Ну если по тарифам карты выход платный, то надо подвязывать и кидать с тех карт, по которым за это нет комиссии.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:57
а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:09
Hack-Stock написав:
а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?
баланс и выплату ведут в грязных, т.е. в пределах 777 нуна там контролировать выплату.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:14
clientage написав: maxprofit написав:
Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?
Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (
Эт если пудра допкой
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mihasik
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:45
mihasik написав: clientage написав: maxprofit написав:
Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?
Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (
Эт если пудра допкой
хоть допкой, хоть отдельно, программа одна и лимит один 777 грн грязными, хоть у вас пять Б5 и три пудры будет.
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Hack-Stock
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