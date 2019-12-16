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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3096309730983099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45

В смысле 625 чистыми, 777 хрямными
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:46

  clientage написав:
  Stringer написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и без комиссии :D завести гривну на Сберегательный счет(есть еще карта В5) - с ПУМБа (есть всеКАРТА»грн) и Глобуса.

подвяжите свои карты других банков в тас2ю и пополняйте через это приложение сберегательный двумя касаниями пальцев почти мгновенно ;-)

Ну ПУМБа за это касание берет 0.5%, ну за сторонний р2р :(

Ну если по тарифам карты выход платный, то надо подвязывать и кидать с тех карт, по которым за это нет комиссии.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:09

  Hack-Stock написав:а в TAS2U где выплачено кешбека, грязными пишут или чистыми?

баланс и выплату ведут в грязных, т.е. в пределах 777 нуна там контролировать выплату.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:14

  clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?

Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (

Эт если пудра допкой
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:45

  mihasik написав:
  clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо одночасно є і В5, і Пудра, то кешбек складає по 500 грн чистими на місяць? Разом 1000 грн ?

Нее, 500 в мес на общий КБ-щоот (

Эт если пудра допкой

хоть допкой, хоть отдельно, программа одна и лимит один 777 грн грязными, хоть у вас пять Б5 и три пудры будет.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:18

  Goodman написав:
  sens написав:Какая теперь ставка и остается ли пополнение для вкладов в отделении??


в ТАС2ю :

депозит есть, ставка 17.5
Депозитная программа - неизвестно
Кнопки ПОПОЛНЕНИЕ - НЕТ
Автопролонгации - НЕТ

Дистанционно этот депозит можно только наблюдать . все операции с ним в отделении.

  pavyak написав:Открывал в отделении акционный депозит. В тас2u его не увидел. Через пару дней позвонил на гарячку. Говорят так и нужно. Но прошла неделя с хвостиком и о чудо он появился с активной кнопкой "Пополнить"

У меня неделю назад на акционном тоже активная кнопка "пополнить" была. Сейчас вообще кнопки никакой нет(((
egorek
 
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