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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3097309830993100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:30

  Jubjic написав:Получил сегодня В5 впервые.
Подскажите, пожалуйста, несколько моментов.

1. После оплаты жкх в смс пришло уведомление о размере кэшбэка по платежу. Но в TAS2U кэшбэк не начислен. Надо подождать чуть или не там ищу?
2. В условия обслуживания карты есть информация про "Страховий тариф" в размере 1%. Поясните, пожалуйста (можно ткнуть носом в ссылку), что это? Где-то читал, что рекомендуют отказаться от страхования. Если это так, то как в ТАСе это сделать?

Спасибо.

ТАСКОМБАНК
Страховка "за бажанням" ви підписували договір на добровільне страхування? Є серед документів?
viewtopic.php?p=4708182#p4708182
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  #<1 ... 3097309830993100
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