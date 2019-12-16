Jubjic написав:Получил сегодня В5 впервые.
Подскажите, пожалуйста, несколько моментов.
1. После оплаты жкх в смс пришло уведомление о размере кэшбэка по платежу. Но в TAS2U кэшбэк не начислен. Надо подождать чуть или не там ищу?
2. В условия обслуживания карты есть информация про "Страховий тариф" в размере 1%. Поясните, пожалуйста (можно ткнуть носом в ссылку), что это? Где-то читал, что рекомендуют отказаться от страхования. Если это так, то как в ТАСе это сделать?
Спасибо.
ТАСКОМБАНК
Страховка "за бажанням" ви підписували договір на добровільне страхування? Є серед документів?
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