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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3109311031113112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:15

J
Да, 1%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:40

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите в Тас2Ю можно где то посмотреть выписку? Ситуация следующая, с Ощадного снял некую сумму с копейками. И отчетливо помню,что было 91 копейка,снял с копейками 23 копейки. По идее должно остаться 68 копеек,но по факту 67 осталась. Как такое может быть?
Понимаю кто то скажет,ты гонишь из за одной копейки писать,но сам факт,куда делась копейка?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:10

Re: ТАСКОМБАНК

Это только у меня тас2ю стало выбрасывать на самую последнюю зарегистрированную карту, а не на первую, как было всегда? Указательный палец скоро совсем сотрется :-(
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:06

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в Тас2Ю можно где то посмотреть выписку? Ситуация следующая, с Ощадного снял некую сумму с копейками. И отчетливо помню,что было 91 копейка,снял с копейками 23 копейки. По идее должно остаться 68 копеек,но по факту 67 осталась. Как такое может быть?
Понимаю кто то скажет,ты гонишь из за одной копейки писать,но сам факт,куда делась копейка?

Цікаво. Теж кілька разів було враження, що неправильно рахують копійки, але у ті рази, коли спеціально робив скріни до і після, повторити не вдавалось. Тоді вирішив, що глючить мене.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:45

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в Тас2Ю можно где то посмотреть выписку? Ситуация следующая, с Ощадного снял некую сумму с копейками. И отчетливо помню,что было 91 копейка,снял с копейками 23 копейки. По идее должно остаться 68 копеек,но по факту 67 осталась. Как такое может быть?
Понимаю кто то скажет,ты гонишь из за одной копейки писать,но сам факт,куда делась копейка?

Возможно расчеты в системе идут до тысячных долей гривны. И тогда 34,456 грн зачисляют как 34,46
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30

  логан1919 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в Тас2Ю можно где то посмотреть выписку? Ситуация следующая, с Ощадного снял некую сумму с копейками. И отчетливо помню,что было 91 копейка,снял с копейками 23 копейки. По идее должно остаться 68 копеек,но по факту 67 осталась. Как такое может быть?
Понимаю кто то скажет,ты гонишь из за одной копейки писать,но сам факт,куда делась копейка?

Возможно расчеты в системе идут до тысячных долей гривны. И тогда 34,456 грн зачисляют как 34,46

Клієнт не може вивести тисячні. Якщо 0,505 показувало як 0,51, то при виводі 50 коп мало залишитись 0,005 (0,01). Тобто при відображенні завжди має діяти одне й те скме правило, а тут щось плаває. Сподіваюсь ці генії не зберігають суми у float...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 3109311031113112
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