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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:35
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:29
почитайте цю гілку форуму
Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
+50грн !
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Додано: Пон 23 гру, 2019 20:34
Йде 1%. Тільки квитанції TAS2U досить кепсько виглядають - рядок Реквізити "підрізає" кінець призначення платежу, а особовий рахунок часто саме там. Й показів лічильників при сплаті за воду у квитанції немає. Може, з часом виправлять. Наразі, якщо є сторонній сервіс, що приймає платіж без комісії (або з маленькою, щоб кешбек її перекрив) - краще сплатити В5 там. По деяким постачальникам це може бути розділ Платежі на Приват24, по іншим, наприклад, Портмоне. Треба шукати найменшу комісію для кожного окремого постачальника.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:44
Re: ТАСКОМБАНК
Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:49
Це перший хід в триходівці чи чотириходівці якщо банкомат.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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