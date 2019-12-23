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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:12

і чи є форум:оплата компослуг з макс. кешбеком
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:35

  Volodymyr Lviv написав:і чи є форум:оплата компослуг з макс. кешбеком

из бесплатных карт УкрСибБанк - 5%, кешбек до 500 грн в месяц. Платить надо на сайтах поставщиков или сторонним сервисом агрегатором (например портмоне)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:29

  Volodymyr Lviv написав:і чи є форум:оплата компослуг з макс. кешбеком


почитайте цю гілку форуму

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:34

  Volodymyr Lviv написав:Добрий вечір!Як платити компослуги з В5 за кредитні,щоб був кешбек.В ТАС2Ю ніби за кредитні не йде?


Йде 1%. Тільки квитанції TAS2U досить кепсько виглядають - рядок Реквізити "підрізає" кінець призначення платежу, а особовий рахунок часто саме там. Й показів лічильників при сплаті за воду у квитанції немає. Може, з часом виправлять. Наразі, якщо є сторонній сервіс, що приймає платіж без комісії (або з маленькою, щоб кешбек її перекрив) - краще сплатити В5 там. По деяким постачальникам це може бути розділ Платежі на Приват24, по іншим, наприклад, Портмоне. Треба шукати найменшу комісію для кожного окремого постачальника.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:44

Re: ТАСКОМБАНК

Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:49

  2XL написав:Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?

Це перший хід в триходівці чи чотириходівці якщо банкомат.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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