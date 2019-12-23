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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3111311231133114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:25

  2XL написав:Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?

Краще Ощадний$ в касі по паспорту
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:28

  2XL написав:Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!

нужно пополнять по номеру счета, карту кассиру даже не показывать
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:03

  2XL написав:Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!

Я для чого Вам написав про Ощадний?
KVV
 
Повідомлень: 261
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 3111311231133114
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