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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:25
2XL написав:
Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?
Краще Ощадний$ в касі по паспорту
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:28
2XL написав:
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
нужно пополнять по номеру счета, карту кассиру даже не показывать
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:03
2XL написав:
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Я для чого Вам написав про Ощадний?
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