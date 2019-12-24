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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:25
2XL написав:
Как правильно без комиссий поменять наличную валюту на безналичную бумагу? Пополнить Вику в кассе?
Краще Ощадний$ в касі по паспорту
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:28
2XL написав:
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
нужно пополнять по номеру счета, карту кассиру даже не показывать
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Hack-Stock
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:03
2XL написав:
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Я для чого Вам написав про Ощадний?
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:55
касса- рудимент!
ну ладно, только на пополнение
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v57
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Додано: Вів 24 гру, 2019 17:21
2XL написав:
Пополнил в кассе Вику. Не достаточно средств. Горячка сказала, что зачисление на следующий рабочий день. Это что вообще?!
Це аж в четвер...може ще курс просяде і будете в виграші.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 17:26
v57 написав:
касса- рудимент!
ну ладно, только на пополнение
Які альтернативи, SWIFT?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:00
Можно ли пополнить депозит в долларах другого клиента?
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Алексей77
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:24
klug написав: v57 написав:
касса- рудимент!
ну ладно, только на пополнение
Які альтернативи, SWIFT?
и не гавагите
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v57
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:29
Ivanhoe написав:
Подскажите есть ли какая-то комиссия если пополнять через п2п (например с монобанка) с викенда за свои?
У Вики вход-выход бесплатный, будет только комиссия Р2Р-сервиса (если есть).
Алексей77 написав:
Можно ли пополнить депозит в долларах другого клиента?
Нет, пополнение валютных счетов третьими лицами запрещено законодательством.
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sauvignon
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