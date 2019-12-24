Ви ж тепер на світлій стороні, одразу ж потрібно про регламент і овер згадати, якщо вже говорите про вхід, а то знову буде плач на 15 сторінок, що банк обікрав і у моно з прихватом не так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:39
Ви ж тепер на світлій стороні, одразу ж потрібно про регламент і овер згадати, якщо вже говорите про вхід, а то знову буде плач на 15 сторінок, що банк обікрав і у моно з прихватом не так.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:02
А с плативки и Б5 выход тоже без комиссий?
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:34
З В5 - ні. П.4.1.5
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 гру, 2019 01:25
Re: ТАСКОМБАНК
Его не было. И открыть возможности тоже. Но у меня всё получилось.
Размер имеет значение.
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