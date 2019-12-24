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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3113311431153116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:44

  Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки доллара онлайн и снятия без% )?
Есть Б5, грн и дол плативки.
Спасибо

З.Ы. Еще не покупал через ТАС...
Нужна валютная Б5
Заводите гривну - можно через Ощадник, на него удобно сеп кинуть, ну или на гривневую Б5, но на ней не должно быть долга, а с Ощадника можно на гривневую плативку бесплатно.
Покупаете валюту на долларовую Б5
Купленную валюту бросаете на долларовый Ощадник - оттуда можно бесплатно снять в кассе

Плюсанул.
У меня Б5 - дебетовая, в грн. Получается, мне никак...
А покупка возможна только в опер время?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:09

Re: ТАСКОМБАНК

la9 написав:
  Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки доллара онлайн и снятия без% )?
Есть Б5, грн и дол плативки.
Спасибо

З.Ы. Еще не покупал через ТАС...
Нужна валютная Б5
Заводите гривну - можно через Ощадник, на него удобно сеп кинуть, ну или на гривневую Б5, но на ней не должно быть долга, а с Ощадника можно на гривневую плативку бесплатно.
Покупаете валюту на долларовую Б5
Купленную валюту бросаете на долларовый Ощадник - оттуда можно бесплатно снять в кассе

Плюсанул.
У меня Б5 - дебетовая, в грн. Получается, мне никак...
А покупка возможна только в опер время?


Б5 валютную можно оформить без проблем, безимянку дадут сразу
Покупать можно в любое время, хоть ночью
Без валютной Б5 не то, чтобы никак, просто при покупке на валютную плативку сдерут комиссию 0.5%
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:сдерут комиссию 0.5%

Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:13

  Faceless написав:Б5 валютную можно оформить без проблем, безимянку дадут сразу

Валютні В5 роблять лише іменні - потрібно очікувати від тижня і більше.
  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:сдерут комиссию 0.5%

Треба тестити.

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klug
 
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