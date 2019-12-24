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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:44
Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки доллара онлайн и снятия без% )?
Есть Б5, грн и дол плативки.
Спасибо
З.Ы. Еще не покупал через ТАС...
Нужна валютная Б5
Заводите гривну - можно через Ощадник, на него удобно сеп кинуть, ну или на гривневую Б5, но на ней не должно быть долга, а с Ощадника можно на гривневую плативку бесплатно.
Покупаете валюту на долларовую Б5
Купленную валюту бросаете на долларовый Ощадник - оттуда можно бесплатно снять в кассе
Плюсанул.
У меня Б5 - дебетовая, в грн. Получается, мне никак...
А покупка возможна только в опер время?
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la9
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:09
la9 написав: Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки доллара онлайн и снятия без% )?
Есть Б5, грн и дол плативки.
Спасибо
З.Ы. Еще не покупал через ТАС...
Нужна валютная Б5
Заводите гривну - можно через Ощадник, на него удобно сеп кинуть, ну или на гривневую Б5, но на ней не должно быть долга, а с Ощадника можно на гривневую плативку бесплатно.
Покупаете валюту на долларовую Б5
Купленную валюту бросаете на долларовый Ощадник - оттуда можно бесплатно снять в кассе
Плюсанул.
У меня Б5 - дебетовая, в грн. Получается, мне никак...
А покупка возможна только в опер время?
Б5 валютную можно оформить без проблем, безимянку дадут сразу
Покупать можно в любое время, хоть ночью
Без валютной Б5 не то, чтобы никак, просто при покупке на валютную плативку сдерут комиссию 0.5%
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Faceless
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:14
Faceless написав:
сдерут комиссию 0.5%
Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:13
Faceless написав:
Б5 валютную можно оформить без проблем, безимянку дадут сразу
Валютні В5 роблять лише іменні - потрібно очікувати від тижня і більше.
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав:
сдерут комиссию 0.5%
Треба тестити.
Ображені тестуальники тут часті гості.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:29
klug написав: Faceless написав:
Б5 валютную можно оформить без проблем, безимянку дадут сразу
Валютні В5 роблять лише іменні - потрібно очікувати від тижня і більше.
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Если есть в наличии болванки- выдают сразу. Получал две неименные.
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lel
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:45
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав:
сдерут комиссию 0.5%
Треба тестити.
Гарантовано здеруть, ще з вересня здається
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Faceless
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:03
lel написав:
Если есть в наличии болванки- выдают сразу. Получал две неименные.
А какое отделение и в каком городе?
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ramzes4
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:11
а шо тас перестал публиковать курсы для карт на сайте?
или это глюк выходного дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:12
Погашение кредитной карты Б5 через кнопку "погасить кредит" как проходит по счету? Или лучше гасить через сберегательный?
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anikola13
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:18
anikola13
говорят что нормально
но как по мне через ощад надёжнее
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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