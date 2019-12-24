Пока нареканий не было, работает железно.
Проводка тем же днем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:31
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:41
Зачем так рисковать? Я бы не стал, имхо.
А перенести можно, почему нет.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:29
Re: ТАСКОМБАНК
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