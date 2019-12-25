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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:31
anikola13 написав:
Погашение кредитной карты Б5 через кнопку "погасить кредит" как проходит по счету? Или лучше гасить через сберегательный?
Пока нареканий не было, работает железно.
Проводка тем же днем.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:41
Алексей77 написав:
На какую сумму в долларе целесообразно в ТАС открывать депозит?
Стоит ли часть перенести в Универсал?
Зачем так рисковать? Я бы не стал, имхо.
А перенести можно, почему нет.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ
мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:29
ramzes4 написав: lel написав:
Если есть в наличии болванки- выдают сразу. Получал две неименные.
А какое отделение и в каком городе?
Киев. Петлюры.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 20:22
Алексей77 написав:На какую сумму в долларе целесообразно в ТАС открывать депозит?
Стоит ли часть перенести в Универсал?
Если низкие ставки не смущают, то спокойно можно фонд заносить. Забирать - надо заказывать, но в целом никаких проблем
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:53
СЭП тут бесплатный ? какие лимиты ?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:01
За чужой p2p нет комиссии?
Б5 с дырой, но есть Вика, пластинка и ощадный
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:15
2XL написав:
За чужой p2p нет комиссии?
Б5 с дырой, но есть Вика, пластинка и ощадный
C Плативки - p2p на выход, без коммисии.
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jay2004
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