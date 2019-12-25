RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3114311531163117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:31

  anikola13 написав:Погашение кредитной карты Б5 через кнопку "погасить кредит" как проходит по счету? Или лучше гасить через сберегательный?

Пока нареканий не было, работает железно.
Проводка тем же днем.
curiousobro
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:41

  Алексей77 написав:На какую сумму в долларе целесообразно в ТАС открывать депозит?
Стоит ли часть перенести в Универсал?

Зачем так рисковать? Я бы не стал, имхо.
А перенести можно, почему нет.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 409
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:29

Re: ТАСКОМБАНК

ramzes4 написав:
  lel написав:Если есть в наличии болванки- выдают сразу. Получал две неименные.

А какое отделение и в каком городе?
Киев. Петлюры.
lel
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 10.12.13
Подякував: 951 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:22

Re: ТАСКОМБАНК

Алексей77 написав:На какую сумму в долларе целесообразно в ТАС открывать депозит?
Стоит ли часть перенести в Универсал?
Если низкие ставки не смущают, то спокойно можно фонд заносить. Забирать - надо заказывать, но в целом никаких проблем
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26174
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 6138 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:53

в другой банк

СЭП тут бесплатный ? какие лимиты ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 509
З нами з: 21.07.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:01

Re: ТАСКОМБАНК

За чужой p2p нет комиссии?
Б5 с дырой, но есть Вика, пластинка и ощадный
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:15

  2XL написав:За чужой p2p нет комиссии?
Б5 с дырой, но есть Вика, пластинка и ощадный


C Плативки - p2p на выход, без коммисии.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3114311531163117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, Ferlakur, Google Adsense [Bot], Hack-Stock, justit, KVV, lel, sauvignon, Пляка знает, Нова і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.