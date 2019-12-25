Додано: Чет 26 гру, 2019 12:00

Как показывает выписка, оплаты с помощью карт ТАСа проводятся по счету в среднем через два дня. Сейчас у ТАСа акция, согласно которой выплачивается двойной кешбек, если потратишь указанную банком сумму. При этом консультант в чате на сайте утверждал, что в зачет пойдут только операции, которые успеют провестись по счету до 23:59 31 декабря. У нас впереди сплошные выходные, так что, получается, что сегодня последний день для совершения оплат, которые успеют провестись до 31 декабря? Завтрашние и позже уже пойдут в январь? Или я не прав?Кстати, где-нибудь можно картой ТАСа заплатить за коммуналку без комиссии, но так чтоб начислился кешбек?