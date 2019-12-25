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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49
так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
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Hack-Stock
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:51
Hack-Stock написав:
так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:57
Квесторе_поверніться написав:
Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?
Нет, 2 или 3 января вечером.
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Vorlon
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:59
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?
вечером в первый рабочий день квартала.
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Hack-Stock
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:05
Hack-Stock написав:
вечером в первый рабочий день квартала.
Дякую, заспокоїли...але всерівно завтра треба шось троха вивести.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:06
Stringer написав: candidat написав:
Как показывает выписка, оплаты с помощью карт ТАСа проводятся по счету в среднем через два дня. Сейчас у ТАСа акция, согласно которой выплачивается двойной кешбек, если потратишь указанную банком сумму. При этом консультант в чате на сайте утверждал, что в зачет пойдут только операции, которые успеют провестись по счету до 23:59 31 декабря. У нас впереди сплошные выходные, так что, получается, что сегодня последний день для совершения оплат, которые успеют провестись до 31 декабря? Завтрашние и позже уже пойдут в январь? Или я не прав?
Кстати, где-нибудь можно картой ТАСа заплатить за коммуналку без комиссии, но так чтоб начислился кешбек?
Сегодняшние операции уже в зоне риска
По опыту прошлого года - в первый "полурабочий" день января ТАС запустил опердень декабрем и провел все пред-НГ покупки прошлым годом.
Так что не все так однозначно
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tmp01
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:11
Hack-Stock написав:
так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
Ще не відомо, які обороти ТАСька загадає на наступний місяць. Ну і подивимось, що і як вони виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:16
tmp01 написав: Stringer написав: candidat написав:
Как показывает выписка, оплаты с помощью карт ТАСа проводятся по счету в среднем через два дня. Сейчас у ТАСа акция, согласно которой выплачивается двойной кешбек, если потратишь указанную банком сумму. При этом консультант в чате на сайте утверждал, что в зачет пойдут только операции, которые успеют провестись по счету до 23:59 31 декабря. У нас впереди сплошные выходные, так что, получается, что сегодня последний день для совершения оплат, которые успеют провестись до 31 декабря? Завтрашние и позже уже пойдут в январь? Или я не прав?
Кстати, где-нибудь можно картой ТАСа заплатить за коммуналку без комиссии, но так чтоб начислился кешбек?
Сегодняшние операции уже в зоне риска
По опыту прошлого года - в первый "полурабочий" день января ТАС запустил опердень декабрем и провел все пред-НГ покупки прошлым годом.
Так что не все так однозначно
никто не говорит про однозначность
в конце года банки начинают манипулировать отчетностью - активы с пассивами сводить.
если в прошлом году тазику было надобно списать декабрем, то не факт, что в этом году ситуация повторится.
поэтому сегодняшние операции уже в зоне риска, но и не факт, что их не проведут декабрем
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Stringer
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24
Stringer написав:
если в прошлом году тазику было надобно списать декабрем, то не факт, что в этом году ситуация повторится.
Мудрі слова...завтра слід підстрахуватись.
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