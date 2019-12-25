RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3115311631173118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
Hack-Stock
 
Повідомлень: 339
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:51

  Hack-Stock написав:так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь

Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:57

  Квесторе_поверніться написав:Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?

Нет, 2 или 3 января вечером.
Vorlon
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 14.06.13
Подякував: 374 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь

Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?

вечером в первый рабочий день квартала.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 339
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:05

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:вечером в первый рабочий день квартала.

Дякую, заспокоїли...але всерівно завтра треба шось троха вивести.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:06

  Stringer написав:
  candidat написав:Как показывает выписка, оплаты с помощью карт ТАСа проводятся по счету в среднем через два дня. Сейчас у ТАСа акция, согласно которой выплачивается двойной кешбек, если потратишь указанную банком сумму. При этом консультант в чате на сайте утверждал, что в зачет пойдут только операции, которые успеют провестись по счету до 23:59 31 декабря. У нас впереди сплошные выходные, так что, получается, что сегодня последний день для совершения оплат, которые успеют провестись до 31 декабря? Завтрашние и позже уже пойдут в январь? Или я не прав?
Кстати, где-нибудь можно картой ТАСа заплатить за коммуналку без комиссии, но так чтоб начислился кешбек? :)

Сегодняшние операции уже в зоне риска

По опыту прошлого года - в первый "полурабочий" день января ТАС запустил опердень декабрем и провел все пред-НГ покупки прошлым годом.
Так что не все так однозначно :)
tmp01
 
Повідомлень: 848
З нами з: 14.03.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:11

  Hack-Stock написав:так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь

Ще не відомо, які обороти ТАСька загадає на наступний місяць. Ну і подивимось, що і як вони виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:16

  tmp01 написав:
  Stringer написав:
  candidat написав:Как показывает выписка, оплаты с помощью карт ТАСа проводятся по счету в среднем через два дня. Сейчас у ТАСа акция, согласно которой выплачивается двойной кешбек, если потратишь указанную банком сумму. При этом консультант в чате на сайте утверждал, что в зачет пойдут только операции, которые успеют провестись по счету до 23:59 31 декабря. У нас впереди сплошные выходные, так что, получается, что сегодня последний день для совершения оплат, которые успеют провестись до 31 декабря? Завтрашние и позже уже пойдут в январь? Или я не прав?
Кстати, где-нибудь можно картой ТАСа заплатить за коммуналку без комиссии, но так чтоб начислился кешбек? :)

Сегодняшние операции уже в зоне риска

По опыту прошлого года - в первый "полурабочий" день января ТАС запустил опердень декабрем и провел все пред-НГ покупки прошлым годом.
Так что не все так однозначно :)

никто не говорит про однозначность 8)
в конце года банки начинают манипулировать отчетностью - активы с пассивами сводить.
если в прошлом году тазику было надобно списать декабрем, то не факт, что в этом году ситуация повторится.
поэтому сегодняшние операции уже в зоне риска, но и не факт, что их не проведут декабрем
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10196
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:если в прошлом году тазику было надобно списать декабрем, то не факт, что в этом году ситуация повторится.

Мудрі слова...завтра слід підстрахуватись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3115311631173118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, larnic, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.