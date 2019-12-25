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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52
Hack-Stock написав: Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь
Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?
вечером в первый рабочий день квартала.
Второго - полурабочий.
Так когда снимать, 2-го или 3-го?
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