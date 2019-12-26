Второго - полурабочий.
Так когда снимать, 2-го или 3-го?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:21
Re: ТАСКОМБАНК
А вот интересно, сегодня в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
.
Выскочило:
Соответственно с дебетного счета списало, на кредитном до сих пор - нет. Пришлось другой картой расчитываться. Хорошо я раньше долг загасил.
Но стоит ли волноваться или такое сообщение тоже нормально и деньги появятся хоть и с задержкой? У кого то такое сообщение выскакивало?
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