Второго - полурабочий.
Так когда снимать, 2-го или 3-го?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:21
Re: ТАСКОМБАНК
А вот интересно, сегодня в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
.
Выскочило:
Соответственно с дебетного счета списало, на кредитном до сих пор - нет. Пришлось другой картой расчитываться. Хорошо я раньше долг загасил.
Но стоит ли волноваться или такое сообщение тоже нормально и деньги появятся хоть и с задержкой? У кого то такое сообщение выскакивало?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:26
Re: ТАСКОМБАНК
Целый день с мобильного приложения как только захожу в кешбее - вывод или коммуналка - так сразу обнуляется личная инфа о картах.
Веб-сайт проверю сейчас.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:44
Re: ТАСКОМБАНК
Соскамился Таз.
Какие угодно мне сообщения (почти) вовремя присылает: про "200 грн", про надходження кешбеку через 5 минут после запроса выплаты .
Но вот, сцуко, подтверждающие смс на обмен - с двухчасовой задержкой. ПоследниЕ разЫ аналогичное было в октябре - думал попал на смену курса. Вторые разы - "совпадения? не думаю".
Весной, летом и в начале осени работало как положено.
П,С. Вот что в принципе нужно знать про надежность онлайн-обмена. Запомним и учтем на будущее.
П,С, А да, и отправка смс про подтверждение П2П на другой банк тоже с двухчасовой задержкой.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:05
Коллеги, а за выход с плативки через сторонний п2п банк берет мзду?
Или как выйти безналом оптимально?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33
Не берёт. Выходите без комисса.
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