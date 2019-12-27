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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3116311731183119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:так акция ж вроде на 2 месяца? Декабрь и январь

Так згоряє весь невиведений кишмиш до кінця грудня. Ні?

вечером в первый рабочий день квартала.

Второго - полурабочий.
Так когда снимать, 2-го или 3-го?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:21

Re: ТАСКОМБАНК

А вот интересно, сегодня в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором №601/40....
.
Выскочило:
Переказ коштів через банкомат/термінал TE0721/31000721 01032, m. Kyiv, vul. S. Petliury, 30,KYI

Соответственно с дебетного счета списало, на кредитном до сих пор - нет. Пришлось другой картой расчитываться. Хорошо я раньше долг загасил.
Но стоит ли волноваться или такое сообщение тоже нормально и деньги появятся хоть и с задержкой? У кого то такое сообщение выскакивало?
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:26

Re: ТАСКОМБАНК

Целый день с мобильного приложения как только захожу в кешбее - вывод или коммуналка - так сразу обнуляется личная инфа о картах.
Веб-сайт проверю сейчас.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:44

Re: ТАСКОМБАНК

Соскамился Таз.

Какие угодно мне сообщения (почти) вовремя присылает: про "200 грн", про надходження кешбеку через 5 минут после запроса выплаты .
Но вот, сцуко, подтверждающие смс на обмен - с двухчасовой задержкой. ПоследниЕ разЫ аналогичное было в октябре - думал попал на смену курса. Вторые разы - "совпадения? не думаю".
Весной, летом и в начале осени работало как положено.

П,С. Вот что в принципе нужно знать про надежность онлайн-обмена. Запомним и учтем на будущее. :!:

П,С, А да, и отправка смс про подтверждение П2П на другой банк тоже с двухчасовой задержкой. :shock: :?
Alex2007
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:05

Коллеги, а за выход с плативки через сторонний п2п банк берет мзду?
Или как выйти безналом оптимально?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33

  la9 написав:Коллеги, а за выход с плативки через сторонний п2п банк берет мзду?


Не берёт. Выходите без комисса.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:47

Re: ТАСКОМБАНК

Если завтра сделать покупку викой, кишмиш пойдет по проводке уже в январь?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:06

  Hack-Stock написав:Если завтра сделать покупку викой, кишмиш пойдет по проводке уже в январь?

Без вариантов!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:19

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:Если завтра сделать покупку викой, кишмиш пойдет по проводке уже в январь?

Без вариантов!

отлично, а то у меня лимит 500 грн ещё 1 декабря был выбран :lol:
Hack-Stock
 
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  #<1 ... 3116311731183119
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