А как щитаиться то тот ОДИН опердень? Вот, например, мне седня в 11.00 капнули %%. Теперь када я ими смогу нашару пополнить свой ощадний? Де Офпред ходит то?
ПС. Понял, шо Прибуткового эти комисс пока не касаются. Ну і хай їм грець )
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:41
А как щитаиться то тот ОДИН опердень? Вот, например, мне седня в 11.00 капнули %%. Теперь када я ими смогу нашару пополнить свой ощадний? Де Офпред ходит то?
ПС. Понял, шо Прибуткового эти комисс пока не касаются. Ну і хай їм грець )
Востаннє редагувалось clientage в Суб 28 гру, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:45
C 15-го вроде
А не, с 20 го таки
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 28 гру, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:46
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:54
Тася думает, шо в кэшлесс-стране нашару обслуживается тока нал. Ну точно уже бухает )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:06
Опа. Пользовал ощадный для пополнения безкредлимитной Б5 и дальше для валютообмена. А теперь как?
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:10
Re: ТАСКОМБАНК
А теперь валютообмену в тазике пришёл капздец
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:15
Re: ТАСКОМБАНК
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 28 гру, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:21
ТАС- крассавчиг
Т А С красавчик , как и обещал - %% 2 раза в месяц.
Сдержал - %% уже на карте. Никакого уже 1-го числа нет.
Дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:37
Після 15 січня року 2020.
Нє растанусь с камсамолом ...а прийдеться...а шо робить.
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