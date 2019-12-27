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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3119312031213122>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:41

  Water написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.

А как щитаиться то тот ОДИН опердень? Вот, например, мне седня в 11.00 капнули %%. Теперь када я ими смогу нашару пополнить свой ощадний? Де Офпред ходит то?

ПС. Понял, шо Прибуткового эти комисс пока не касаются. Ну і хай їм грець )
Востаннє редагувалось clientage в Суб 28 гру, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:45

  Water написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.

C 15-го вроде https://tascombank.ua/news/5ddcdc190c342500116a3de8

А не, с 20 го таки
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 28 гру, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:46

  Vorlon написав:Нафиг тот Ощадний с такими процентами вообще нужен? :?
Если по прямому назначению его использовать конечно...

Возможно не так выразился. Мне необходимо заводить деньги в ТАС для последующего размещения на депо. До этого момента использовал Ощадний как транзитный для Плативки.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:54

  Water написав:
  Vorlon написав:Нафиг тот Ощадний с такими процентами вообще нужен? :?
Если по прямому назначению его использовать конечно...

Возможно не так выразился. Мне необходимо заводить деньги в ТАС для последующего размещения на депо. До этого момента использовал Ощадний как транзитный для Плативки.

Тася думает, шо в кэшлесс-стране нашару обслуживается тока нал. Ну точно уже бухает )
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:06

  Water написав:
  Vorlon написав:Нафиг тот Ощадний с такими процентами вообще нужен? :?
Если по прямому назначению его использовать конечно...

Возможно не так выразился. Мне необходимо заводить деньги в ТАС для последующего размещения на депо. До этого момента использовал Ощадний как транзитный для Плативки.

Опа. Пользовал ощадный для пополнения безкредлимитной Б5 и дальше для валютообмена. А теперь как?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:10

Re: ТАСКОМБАНК

А теперь валютообмену в тазике пришёл капздец
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:15

Re: ТАСКОМБАНК

  rollo написав:А теперь как?

Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти. :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 28 гру, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:16

Значит, с вещами на выход.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:21

ТАС- крассавчиг

Т А С красавчик , как и обещал - %% 2 раза в месяц.
Сдержал - %% уже на карте. Никакого уже 1-го числа нет.
Дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:37

  rollo написав:Значит, с вещами на выход.

Після 15 січня року 2020.
Нє растанусь с камсамолом :) ...а прийдеться...а шо робить. :(
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