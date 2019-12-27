Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:38
Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
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