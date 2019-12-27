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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3119312031213122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:38

  Water написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.


Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
wig
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  #<1 ... 3119312031213122
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