Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:38
Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:57
Увы - нет. Это больше похоже на постоянное, планомерное закручивание гаек.
Чем Тася и занимается последние пол-года.
Ну, нет - так нет. Не судьба.
Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.
Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:03
Re: ТАСКОМБАНК
"Группа" занимается.
Универсал тоже грешит, там не просто 1% , там мин 15 грн.
Копейки докинешь - 15-тку снимут (Горох проанализировал и решили).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:26
Re: ТАСКОМБАНК
Может и нет. Судя по п. 3.3. - зачисление со _своих_ карт без комиссии. Ну и день дать отлежаться на счету, чтоб не попасть на комис из п. 3.6., 3.7.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Суб 28 гру, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:26
Re: ТАСКОМБАНК
Вообще конечно любопытно наблюдать чистую шизофрению к подходу банковской стратегии у одного человека. Моня вводит белую карту, специально!! чтобы даже те, у кого минусы по кредитке могли осуществлять переводы без комиссии. А тазик сначала вводит заградительные комиссии на переводы, чтобы народ ограничил пользование приложением и банком, а теперь вообще на безкомиссионный заход безналичных денег в банк.
Следующий шаг - комиссия на внесение налички в кассу и платный вход в отделение?!
В чем смысл - стрелять себе в ноги?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:34
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:39
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:45
3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:47
Вигдядає що купівля валюти з тим щоб кюпюри з американцями були в кишені з 15 січня року 2020 буде з комісією.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54
Re: ТАСКОМБАНК
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