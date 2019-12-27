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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3120312131223123>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:38

  Water написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.


Мзду за безнальное зачисление еще хоть как-то объяснить можно.
Но за терминал? Это дуть в кассу, где вечно очереди, а то и бывает по полчаса на клиента уходит, когда рядом простаивает терминал?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:57

  clientage написав:Тася думает, шо в кэшлесс-стране нашару обслуживается тока нал. Ну точно уже бухает )

Увы - нет. Это больше похоже на постоянное, планомерное закручивание гаек.
Чем Тася и занимается последние пол-года.
Ну, нет - так нет. Не судьба.
Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.
Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:03

Re: ТАСКОМБАНК

  mustbe написав:Чем Тася и занимается последние пол-года.


"Группа" занимается.
Универсал тоже грешит, там не просто 1% , там мин 15 грн.
Копейки докинешь - 15-тку снимут (Горох проанализировал и решили).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:26

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:А теперь валютообмену в тазике пришёл капздец
Может и нет. Судя по п. 3.3. - зачисление со _своих_ карт без комиссии. Ну и день дать отлежаться на счету, чтоб не попасть на комис из п. 3.6., 3.7.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Суб 28 гру, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:26

Re: ТАСКОМБАНК

Вообще конечно любопытно наблюдать чистую шизофрению к подходу банковской стратегии у одного человека. Моня вводит белую карту, специально!! чтобы даже те, у кого минусы по кредитке могли осуществлять переводы без комиссии. А тазик сначала вводит заградительные комиссии на переводы, чтобы народ ограничил пользование приложением и банком, а теперь вообще на безкомиссионный заход безналичных денег в банк.
Следующий шаг - комиссия на внесение налички в кассу и платный вход в отделение?!
В чем смысл - стрелять себе в ноги?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:34

  dr_morgenstern написав:Ну и день дать отлежаться на карте, чтоб не попасть на комис из п. 3.7.

П.3.7 касается перевода С Ощадного. При чем тут "отлежаться на карте"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:А теперь как?

Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти. :(

в смислі? шо я пропустив?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:45

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:А теперь как?

Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти. :(

в смислі? шо я пропустив?

3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:47

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:А теперь как?

Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти. :(

в смислі? шо я пропустив?

Вигдядає що купівля валюти з тим щоб кюпюри з американцями були в кишені з 15 січня року 2020 буде з комісією.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  dr_morgenstern написав:Ну и день дать отлежаться на карте, чтоб не попасть на комис из п. 3.7.

П.3.7 касается перевода С Ощадного. При чем тут "отлежаться на карте"?
Благодарю, исправил.
dr_morgenstern
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