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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3120312131223123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне


"3.2. Зарахування коштів на рахунки, які надійшли безготівковим переказом, з інших Банків" - а как с п2п?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:37

  Flamingo написав:3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне

Не совсем, внешний p2p зачисляется быстро, хотя шанс влететь на овер при этом есть.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:54

  Flamingo написав: после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне

Так не Ощадным же единым.... :roll:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:58

Re: ТАСКОМБАНК

Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:02

  Фантом написав:Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?


Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07

  Фантом написав:Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?

Та зачем туды чото слать? С 15го там будет 7% на остаток, причем ещё без жлобского учёта первых 100 грн ). Лучше юзать бессрочные у адекватных банок.
А обменка останется ток для счетов у Виики.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:13

clientageСпасибо. Я там и так ничего не держал. Так, изредка баловался обменном валют. Просто если слать на Викенд деньги п2п переводом, то нужно дать им отлежаться. Иначе, Тазик обменять валюту не даёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:34

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А обменка останется ток для счетов у Виики.

СЭПом на Вику недостаточно оперативно, а P2P есть риск попасть в овер.
wig
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