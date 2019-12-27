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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04
Flamingo написав:3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
"3.2. Зарахування коштів на рахунки, які надійшли безготівковим переказом, з інших Банків" - а как с п2п?
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:37
Flamingo написав:
3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
Не совсем, внешний p2p зачисляется быстро, хотя шанс влететь на овер при этом есть.
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wig
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:54
Flamingo написав:
после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
Так не Ощадным же единым....
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Ferlakur
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:58
Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:02
Фантом написав:
Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?
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Ferlakur
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07
Фантом написав:
Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?
Та зачем туды чото слать? С 15го там будет 7% на остаток, причем ещё без жлобского учёта первых 100 грн ). Лучше юзать бессрочные у адекватных банок.
А обменка останется ток для счетов у Виики.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:13
clientageСпасибо. Я там и так ничего не держал. Так, изредка баловался обменном валют. Просто если слать на Викенд деньги п2п переводом, то нужно дать им отлежаться. Иначе, Тазик обменять валюту не даёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:34
clientage написав:
А обменка останется ток для счетов у Виики.
СЭПом на Вику недостаточно оперативно, а P2P есть риск попасть в овер.
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wig
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:45
Це кешбек два дні на картці маринувати?
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Кочевник
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