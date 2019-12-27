Flamingo написав: после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
Так не Ощадным же единым....
Не подскажите как завести на Б5 без лимита для валютообмена без ощадного? Можно в личку.
А як будете забирати?
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klug написав:З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.
Интересует без походов в отделение.
Читати Розділ 2.
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rollo написав:По номеру счета? Это тоже не оперативно.
Там можна любим макаром.
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