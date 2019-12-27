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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:12

  rollo написав:
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав: после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне

Так не Ощадным же единым.... :roll:

Не подскажите как завести на Б5 без лимита для валютообмена без ощадного? Можно в личку.

А як будете забирати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:19

  Квесторе_поверніться написав:А як будете забирати?

Это второй вопрос. Можно открыть ощадный, забрать и снова закрыть. Не?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:23

  rollo написав:
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав: после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне

Так не Ощадным же единым.... :roll:

Не подскажите как завести на Б5 без лимита для валютообмена без ощадного? Можно в личку.

З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.
  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:А як будете забирати?

Это второй вопрос. Можно открыть ощадный, забрать и снова закрыть. Не?

Якщо не горить, то можна день і потримати на Ощадному, щоб ТАСька не плакала.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:26

Ви творчо мислите.
Але не підказуйте Комсі.
РОзділ 2 тарифів, спеціально для Вас
https://tascombank.ua/files/Taryfy_B5.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:41

  klug написав:З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.

Интересует без походов в отделение.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:46

  rollo написав:
  klug написав:З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.

Интересует без походов в отделение.

Читати Розділ 2.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:54

  rollo написав:
  klug написав:З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.

Интересует без походов в отделение.

Тут так не буває - усі картки у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:
  klug написав:З паспортом та кодом звернутися до менеджера у відділенні. Якщо буде пручатись, бити тарифами, дзвонити на підігріту лінію.

Интересует без походов в отделение.

Читати Розділ 2.

По номеру счета? Это тоже не оперативно. И с 15 января разве это не поломается?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:00

Re: ТАСКОМБАНК

  rollo написав:По номеру счета? Это тоже не оперативно.

Там можна любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:49

rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї :(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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