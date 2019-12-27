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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:55

  klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї :(

В5 грн Комса без ліміта дає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї :(

В5 грн Комса без ліміта дає?

У меня две. Одну завел именную по акции.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:08

Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи :shock: на Коко Форварда?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:17

  larnic написав:Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи :shock: на Коко Форварда?

Да с Вики и Пластинки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:19

  klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї :(

Не хвилюйтеся! Таке буває. З Новим роком!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:27

  Flamingo написав:
  larnic написав:Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи :shock: на Коко Форварда?

Да с Вики и Пластинки

Подскажите пожалуйста подробнее по Плативке. Это через ТАС2Ю можно?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 229
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Подякував: 329 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:30

  larnic написав:Подскажите пожалуйста подробнее по Плативке. Это через ТАС2Ю можно?

Только Сторонним сервисом!!!
Моня, Форвард, Пумба, Алла, на худой конец.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:35

larnic если у вас есть КоКо то значит есть и интернет-банкинг форварда - он вполне для этого удобен. Или Вы на чужую карту шлете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:43

  Flamingo написав:larnic если у вас есть КоКо то значит есть и интернет-банкинг форварда - он вполне для этого удобен. Или Вы на чужую карту шлете?

Нет,на свою, просто так выводить еще не пробовала.
Это будет перевод с карты на карту- сумма одного платежа до 14999 грн? А приходит мгновенно,как в Привате? Или в нерабочее время банка так лучше не отправлять?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:52

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:Это будет перевод с карты на карту- сумма одного платежа до 14999 грн? А приходит мгновенно,как в Привате? Или в нерабочее время банка так лучше не отправлять?
Работает круглосуточно и практически мгновенно. Ну и да лучше до 15000 за раз
Flamingo
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