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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:55
klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї
В5 грн Комса без ліміта дає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:58
Квесторе_поверніться написав: klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї
В5 грн Комса без ліміта дає?
У меня две. Одну завел именную по акции.
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rollo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:08
Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи
на Коко Форварда?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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larnic
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:17
larnic написав:
Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи
на Коко Форварда?
Да с Вики и Пластинки
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Flamingo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:19
klug написав:rollo
Вибачаюсь, не правильно прочитав ваше початкове повідомлення - думав, що ви хочете завести картку, а не гроші не неї
Не хвилюйтеся! Таке буває. З Новим роком!
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rollo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:27
Flamingo написав: larnic написав:
Можно ли без комиссии удаленно вывести грн с Таськи
на Коко Форварда?
Да с Вики и Пластинки
Подскажите пожалуйста подробнее по Плативке. Это через ТАС2Ю можно?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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larnic
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:30
larnic написав:
Подскажите пожалуйста подробнее по Плативке. Это через ТАС2Ю можно?
Только Сторонним сервисом!!!
Моня, Форвард, Пумба, Алла, на худой конец.
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novichok
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:35
larnic если у вас есть КоКо то значит есть и интернет-банкинг форварда - он вполне для этого удобен. Или Вы на чужую карту шлете?
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Flamingo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:43
Flamingo написав:larnic
если у вас есть КоКо то значит есть и интернет-банкинг форварда - он вполне для этого удобен. Или Вы на чужую карту шлете?
Нет,на свою, просто так выводить еще не пробовала.
Это будет перевод с карты на карту- сумма одного платежа до 14999 грн? А приходит мгновенно,как в Привате? Или в нерабочее время банка так лучше не отправлять?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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larnic
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:52
larnic написав:
Это будет перевод с карты на карту- сумма одного платежа до 14999 грн? А приходит мгновенно,как в Привате? Или в нерабочее время банка так лучше не отправлять?
Работает круглосуточно и практически мгновенно. Ну и да лучше до 15000 за раз
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Flamingo
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