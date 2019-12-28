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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:15
Flamingo написав: mephala написав: Квесторе_поверніться написав:
Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти.
в смислі? шо я пропустив?
3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
почитал. в принципе ничего странного они не сделали - примать в свое время так само обрубил пополнение приват-вклада. ИМХО борьба с обналом безнальных денег.
как по мне валютообмен их волновал мало когда принимали решение.
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mephala
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Додано: Нед 29 гру, 2019 03:25
По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.
Однако 7% нужно обратно вернуть до 10 ибо смысла вообще нет, даже если и по картам порежут % на остаток.
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Slx
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Додано: Нед 29 гру, 2019 04:42
Slx написав:
По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.
Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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