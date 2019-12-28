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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 00:15

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти. :(

в смислі? шо я пропустив?

3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне

почитал. в принципе ничего странного они не сделали - примать в свое время так само обрубил пополнение приват-вклада. ИМХО борьба с обналом безнальных денег.
как по мне валютообмен их волновал мало когда принимали решение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 03:25

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.

Однако 7% нужно обратно вернуть до 10 ибо смысла вообще нет, даже если и по картам порежут % на остаток.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:42

  Slx написав:По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.

Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя? :shock:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:39

Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:15

  Алексей77 написав:Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?

Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:24

  Козак-характерник написав:Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя? :shock:

Если банк предлагает слишком хорошие условия - он может и обанкротиться.
Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня.

Уважаю Вашу позицию, но не согласен с ней в принципе. Полностью согласен с вот этим (особенно с выделенным):
  mustbe написав:Это больше похоже на постоянное, планомерное закручивание гаек.
Чем Тася и занимается последние пол-года.
Ну, нет - так нет. Не судьба.
Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.
Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе

Понимаете наши банки похоже уже совсем много "уху" ели - с одной стороны ставочки по чуть-чуть режут, с другой плюшки урезают, с третьей создают всяческие неудобства, чтобы ты, то там день потерял, то там на 2 задержался, с четвертой ставят всевозможные капканы, когда чуть зазеваешься и у тебя процент-другой какого-то комиса поимели. Это что похоже на лояльность ко мне со стороны банка? Так почему в таких условиях я должен быть лоялен к ним? Слава богу "креветки" все еще на рынке остались ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:42

  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?

Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять ;)

Кэшбэк этих выходных уже пройдет январем?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:43

  Алексей77 написав:
  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?

Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять ;)

Кэшбэк этих выходных уже пройдет январем?

Да
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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