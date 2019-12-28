Додано: Нед 29 гру, 2019 09:35

Slx написав: Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня. Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня.

mustbe написав: Это больше похоже на постоянное, планомерное закручивание гаек.

Чем Тася и занимается последние пол-года.

Ну, нет - так нет. Не судьба.

Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.

Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе Ну, нет - так нет. Не судьба.Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе

Уважаю Вашу позицию, но не согласен с ней в принципе. Полностью согласен с вот этим (особенно с выделенным):Понимаете наши банки похоже уже совсем много "уху" ели - с одной стороны ставочки по чуть-чуть режут, с другой плюшки урезают, с третьей создают всяческие неудобства, чтобы ты, то там день потерял, то там на 2 задержался, с четвертой ставят всевозможные капканы, когда чуть зазеваешься и у тебя процент-другой какого-то комиса поимели. Это что похоже на лояльность ко мне со стороны банка? Так почему в таких условиях я должен быть лоялен к ним? Слава богу "креветки" все еще на рынке остались