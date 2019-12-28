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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:15
Flamingo написав: mephala написав: Квесторе_поверніться написав:
Йти в іншу банку...поки й там не обілетять купівлю валюти.
в смислі? шо я пропустив?
3-4 последние страницы прочтите - а кратко после заград тарифа на ощадный - с 20 января он-лайн валютообмен теряет смысл, если планируете деньги заводить из-вне
почитал. в принципе ничего странного они не сделали - примать в свое время так само обрубил пополнение приват-вклада. ИМХО борьба с обналом безнальных денег.
как по мне валютообмен их волновал мало когда принимали решение.
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mephala
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Додано: Нед 29 гру, 2019 03:25
По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.
Однако 7% нужно обратно вернуть до 10 ибо смысла вообще нет, даже если и по картам порежут % на остаток.
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Slx
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Додано: Нед 29 гру, 2019 04:42
Slx написав:
По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.
Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 29 гру, 2019 08:39
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
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Алексей77
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:15
Алексей77 написав:
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:24
Козак-характерник написав:
Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя?
Если банк предлагает слишком хорошие условия - он может и обанкротиться.
Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня.
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Slx
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:35
Slx написав:
Плюс у меня совесть есть, за удобные плюшки можно и дать банку что-то маленькое взамен - дать отлежаться деньгам 2 дня.
Уважаю Вашу позицию, но не согласен с ней в принципе. Полностью согласен с вот этим (особенно с выделенным):
mustbe написав:Это больше похоже на постоянное, планомерное закручивание гаек.
Чем Тася и занимается последние пол-года.
Ну, нет - так нет. Не судьба.
Раз тут нас не любят - пойдём туда где любят.
Неприятно получать такие пакости под ёлочку, низачот Тасе
Понимаете наши банки похоже уже совсем много "уху" ели - с одной стороны ставочки по чуть-чуть режут, с другой плюшки урезают, с третьей создают всяческие неудобства, чтобы ты, то там день потерял, то там на 2 задержался, с четвертой ставят всевозможные капканы, когда чуть зазеваешься и у тебя процент-другой какого-то комиса поимели. Это что похоже на лояльность ко мне со стороны банка? Так почему в таких условиях я должен быть лоялен к ним? Слава богу "креветки" все еще на рынке остались
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:42
Flamingo написав: Алексей77 написав:
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять
Кэшбэк этих выходных уже пройдет январем?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:43
Алексей77 написав: Flamingo написав: Алексей77 написав:
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять
Кэшбэк этих выходных уже пройдет январем?
Да
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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