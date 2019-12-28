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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:28
Flamingo написав: Алексей77 написав:
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять
Только выведенный сегодня кешбек (после 9.00), в течение обещанных 10 мин. не пришёл
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Додано: Нед 29 гру, 2019 10:40
allaliu написав: Flamingo написав: Алексей77 написав:
Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?
Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять
Только выведенный сегодня кешбек (после 9.00), в течение обещанных 10 мин. не пришёл
у меня со вчера висит, скорее всего уже 2 числа зачислят
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