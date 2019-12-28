Додано: Нед 29 гру, 2019 13:15

Andrew75 написав: Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу? Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"