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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3124312531263127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:28

  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?

Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять ;)

Только выведенный сегодня кешбек (после 9.00), в течение обещанных 10 мин. не пришёл
allaliu
 
Повідомлень: 191
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:40

  allaliu написав:
  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Осталось немного кэшбэка на В5. Еще можно вывести?

Конечно. Можно даже будет еще 2го января утром (а по некоторым не подтвержденным данным и 3го - все зависит от того что тася посчитает первым рабочим днем - 2е- официально "день без клиентов" или 3е - полноценный рабочий день).
Только имейте в виду, что выведенные сегодня деньги уже войдут в лимит января. Но это конечно не повод чтобы их терять ;)

Только выведенный сегодня кешбек (после 9.00), в течение обещанных 10 мин. не пришёл

у меня со вчера висит, скорее всего уже 2 числа зачислят
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:01

  Козак-характерник написав:
  Slx написав:По поводу условия про "комиссия если меньше 1 дня или в тот же день" - АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Это уберёт 0,1% тех, кто использует ощадный "не по назначению", но не ударит никого другого.

Куме, я щось не второпав, Ви за мене чи за ведмедя? :shock:

Всегда найдутся люди, кто в реальной зрадной зраде увидят перемогу. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:08

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:12

Andrew75
В этом банке любой кэшбек после проводки по счёту! Поэтому январь без вариантов. Тем более декабрьская выплата уже была. Всё, что в неё не вошло, - через месяц.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:15

  Andrew75 написав:Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Подякували: 746 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:34

  Hack-Stock написав:у меня со вчера висит, скорее всего уже 2 числа зачислят

Аналогично
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:49

Re: ТАСКОМБАНК

В ТАС2Ю нельзя настроить пополнение мобильного регулярным платежом?
Ferlakur
 
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