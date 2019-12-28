Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30
Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|