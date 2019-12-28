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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3125312631273128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30

  uaprofi написав:а это зачем?
"Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС - 0,5% від суми, мін. 5 грн."

ЗАЧЕМ?
там же всего 15К можно было всунуть?

В кассе же обычно очереди) а теперь в очередях будут и хрюши)

Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 3125312631273128
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