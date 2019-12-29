Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30
Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22
Re: ТАСКОМБАНК
От менял больше защищаются
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