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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30
uaprofi написав:
а это зачем?
"Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС - 0,5% від суми, мін. 5 грн."
ЗАЧЕМ?
там же всего 15К можно было всунуть?
В кассе же обычно очереди) а теперь в очередях будут и хрюши)
Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
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tmp01
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20
tmp01 написав:
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
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curiousobro
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22
curiousobro написав: tmp01 написав:
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
От менял больше защищаются
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Faceless
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:37
Faceless написав: curiousobro написав: tmp01 написав:
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
От менял больше защищаются
Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:52
ещё раз пересмотрел новые тарифы по ощадному:
выходит теперь пополнение только:
- налом через кассу или со своих карт,
- и как понимаю можно с привязанных карт других банков,(тут ?)
должно "отлижаться" т.е. :
пополнил в пятницу - можно снимать в понедельник или во вторник?
пополнил в понедельник можно снимать в среду?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:29
Water написав:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.
тол.ко кешлесс
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